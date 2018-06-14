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14 Haziran 2018 12:10

Şehit evlatlarıyla bayramlaştılar

Adana’da şehitlerin yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarları başında şehit evlatlarıyla bayramlaştı.

Şehit evlatlarıyla bayramlaştılar

14 Haziran 2018 12:10


Asri Mezarlık’taki şehitlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Şehitlerin yakınları, mezarları başında çocukları, eşleri, babaları ve kardeşleriyle bayramlaştı.


2015 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Oruç’un ailesi şehidin mezarı başındaydı. Babası Ahmet Oruç, oğlu bayramda yanında olmadığı için gönlünün kırık olduğunu ifade ederek, "Allah’tan gelen baş tacı. Kaderi buymuş demek ki. Elden bir şey gelmiyor. 2015’ten bu yana bu acıyı çekiyoruz. Oğlumun yanımızda olmasını isterdik. Allah Mehmetçiğe güç kuvvet versin" diye konuştu.


2016’de Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur’un annesi Sevim Buğur’de gözyaşları içinde oğlunun mezarı başında teröre lanet okudu. Sevim Buğur, "Allah ana kuzularının hepsini esirgesin. Allah bütün teröristlerin belasını versin. Yok etsinler, kökleri kurusun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Konuşmaların ardından anma törenine geçildi. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, dualar okudu. Dualardan sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş şehit yakınlarına karanfil verdi.




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