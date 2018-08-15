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15 Ağustos 2018 14:47

Seyhan Belediyesi bayrama hazır

Bayramın huzur içerisinde geçmesini hedefleyen Seyhan Belediyesi, bünyesi içerisinde kurulan 952 kişilik ekip ile bayram boyunca çalışma yapacak.

Seyhan Belediyesi bayrama hazır

15 Ağustos 2018 14:47

Ayrıca yapılan açıklamada Seyhan ilçe sınırları içerisinde 6 noktada kurulan kurban kesim yerlerinde vatandaşların kurbanlarını ücretsiz kestirebilecekleri de bildirildi.



7/24 Kesintisiz Hizmet


9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşların bayramını huzur içerisinde geçirmesini hedefleyen Seyhan Belediyesi kurulan 952 kişilik ekip ile bayram boyunca kesintisiz hizmet üretecek. Zabıta Müdürlüğü, Çere Koruma Kontrol Müdürlüğü, İşletme İştirakler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tatil boyunca 24 saat boyunca kesintisiz hizmet üretecek.



Kurbanlar Ücretsiz Kesilecek


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve gelmesi ile birlikte başlattığı Adana’da ilk olan ücretsiz kurban kesim hizmetine bu yılda devama edileceği bildirildi. Seyhan’da 6 noktada kurulan kesim yerlerinde vatandaşları kurbanlarını uzman kasaplara ücretsiz olarak kestirebileceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, böylelikle Türkiye genelinde yaşanan kanlı görüntülerin önüne geçtiklerini söyledi. Belediyeden yapılan açıklamada;


Pınar Mahallesi semt pazarı içi, Gürselpaşa Mahallesi Semt Pazarı(75001 sokak Çarşamba Pazarı), Gürselpaşa Mahallesi Kapalı Semt Pazarı,


Şakirpaşa Mahallesi Sem Pazarı yanı, Narlıca Mahallesi Semt Pazarı güneyi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan camii Çevresi’nde vatandaşların kurbanlarını ücretsiz kesebilecekleri bildirildi.



Kurban Satış Yerleri Belirlendi


Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşların kurbanlarını belirlenen noktalardan satın alınabileceği de bildirildi.



Kurban satış yerleri;


Pınar Mahallesi Semt Pazarı Yanı


Gürselpaşa Mahallesi Semt Pazarı(75001 sokak Çarşamba Pazarı), Gürselpaşa Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yanı


Fevzipaşa Mahallesi eski Özbucak fabrikasının yeri


Yeşiloba Mahallesi TOKİ Köprüsü Yanı Boş Alan


Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 58224 sokak ile 58246 sokak arasındaki boş alan


Meydan Mahallesi Meydan Caddesi 39059 sokak üzeri


Onur Mahallesi 125. Yıl ortaokulu Güneyi, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Şakirpaşa Spor Kompleksi


2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii Çevresi




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