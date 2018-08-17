Seyhan zabıtası bayram öncesi denetimleri arttırdı

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine cezai işlem uygulandı.

İmalat ve satış noktalarına sıkı denetim

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kurban bayramı öncesi denetim yaptı. İmalathaneler ve satış noktalarında sağlığa aykırılıklar tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemler uygulandı. Kurallara uyan işletmelere de teşekkür edildi. Seyhan Belediyesi zabıta ekiplerinin Kurban Bayramı öncesinde başlattıkları bu tip denetimlere bayram sırasında ve sonrasında da rutin olarak devam edeceği bildirildi.

Seyhan Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde daha önce ilan edilen kurban satış noktası dışında izinsiz kurban satışı yapmaya çalışan kişiler, zabıta ekipleri tarafından ikaz edilerek engellendi. Belediyeden herhangi bir izin almaksızın satış yapılmaya çalışılan yerler tahliye edilerek izin verilen yerlerde satış yapmaya yönlendirildi.

Bayram süresince denetimler devam edecek

Seyhan Belediyesi Zabıtası ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı süresince denetimlerine devam edecek. Özellikle bayram günlerinde vatandaşlardan gelecek her türlü şikayeti değerlendirmek üzere ilgili müdürlüklerde nöbetçi memurlar görevlendirildi. Vatandaşlar bayram süresince tüm şikayetlerini ’432 43 74 ve 153 Alo Belediye’ hattına bildirebilecek.