Seyhan’da oluklu asfalt dönemi

İlçede ilk defa uygulanan oluklu asfalt uygulamasından memnun oluklarını belirten vatandaşlar, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkürlerini iletti.

Yapılan yollardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yenibey Mahalle Muhtarı İsmail Tilhe, mahalle tarihide ilk kez böyle güzel yollara kavuştuklarını söyledi. Muhtar Tilhe, “Ben başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yeni Bey tarihinde ilk defa 4 kilometre oluklu asfalt yol bize nasip oldu. Ben huzurlarınızda başkanımıza teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz devam edecek başkanımızı ve ekibini seviyoruz” dedi.

Adana’da bazı bölgelerin yıllar boyu ihmal edildiğini söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapılan yolların sadece üstünü değil alt yapısının da yenilendiğini söyledi. Karalar, “Bu mahalleler çok ihmal edilmiş yerler. Önceki yönetimler tarafından görmezden gelinmiş. Sanki burada insan yaşamıyormuş gibi davranılmış. Oysaki burada yaşayan insanlarımızda bu ülkenin vatandaşı, hem de 1. sınıf vatandaşı. 4 bin metre yol yapıldı ve yolların alt yapısı tamamen yenilendi. Yağmur yağdığında sular evlerin içine girmeyecek. Memnuniyet ondan kaynaklanıyor. Daha önce en ufak yağmurda evlerin içi yağmur suyu doluyordu. Biz asfaltın üzerine asfalt dökmek yerine eski yolları kazıyıp yeni yollar yapıyoruz. Yenibey Mahallesi’ne ve Seyhan’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.