Sinema filminde uyuşturucuyu övenlere yurt dışına çıkma yasağı

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden yayımlanan belgesel tarzı sinema filmi bir ihbar üzerine mercek altına aldı. Yapılan çalışmada internet üzerinden uyuşturucunun övüldüğü tespit edilerek savcılıktan alınan izinle takibe başlandı. Takip sonucunda "Benim Varoş Hikayem" sinema filmi içerisinde “Muzlu Süt mü Sigara mı” isimli sahnesinde alenen uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçunun oluştuğu belirlendi. Polis bunun üzerine filmin bütün bölümlerini incelemeye aldığında 5 sahnede daha, kanuna muhalefet, suç ve suçluyu işlemiş olduğu suç nedeniyle övme, halkı suç işlenmesi için alenen tahrik etme, uyuşturucu madde kullanımına özendirme ve teşvik etme suçlarının işlendiğini tespit etti.

Polis, film çalışmaları 3 ay boyunca takip ettikten sonra filmde rol alan Kadir S, Yusuf K, Mücahit B, Oğuzhan Y. ve Emre K. hakkında gözaltı kararı çıkarırken zanlılardan Kadir S. ve Yusuf K.’nın başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için de 21 Şubat günü şafak vakti adreslere baskın düzenlendi. 3 şahıs evlerinden gözaltına alınarak sorgulanmak için emniyete getirildi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlılara yurt dışına çıkma yasağı verildi.