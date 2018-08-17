Sözlü; “Adana büyük bir darı ambarı”

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi erken bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törende personelleri ile bayramlaşmak üzere bir konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü bayramların paylaşmanın ve dayanışmanın en özel olarak hissedildiği zamanlar olduğunu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin mesaideki personelleri ile kenti bayrama hazır hale getirdiğini belirtti.

“Önceliğimiz hemşerilerimizin huzuru”

Adana’nın geleceğini inşa ederken önceliklerinin şehirde yaşayan insanların yaşadıkları yerden haz duyması olduğunu aktaran Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’ni bayramdan sonra yoğun bir mesai beklediğini, sahada olarak dört buçuk yıllık hizmet süresince yapılanların geri dönütlerini alacaklarını, varsa eksiklerin tamamlanacağını söyledi.

“Hodri meydan”

Konuşması esnasında 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik son günlerde AKP’li ve CHP’li siyasilerin yaptıkları “Adana’da hem Büyükşehir Belediyesi’ni hem de ilçeleri alacağız” açıklamalarına cevap vererek “Adana’da mısırın ilk hasadı gerçekleştirildi. Adana, büyük bir darı ambarı, dileyen dilediğini hayal edebilir, hodri meydan” dedi.