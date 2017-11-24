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24 Kasım 2017 16:29

Sözlü, Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri yalnız bırakmadı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Öğretmenler Günü dolayısıyla Adana’nın farklı noktalarındaki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin günlerini kutladı.

Sözlü, Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri yalnız bırakmadı

24 Kasım 2017 16:29


Ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelen ve öğretmenleri anlamlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Hüseyin Sözlü, öğretmenlere ithafen yaptığı konuşmada öğretmenlerin gelecek nesillerin, Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa edecek olan Türk Gençliği’nin yegane yetiştiricilerinin öğretmenler olduğunu belirtti.


Öğretmenliğin yalnızca bir iş, meslek olmadığını vurgulayan Başkan Sözlü, “Öğretmen olduğunuzda kutsal bir mesleği ifa etmeye başlıyorsunuz ancak ebeveynlerin en kıymetli varlıklarıyla, çocuklarıyla ilgileniyorsunuz. Bu bağlamda üstlendiğiniz görev büyük bir sorumluluk içeriyor” diye konuştu.


Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmet veren Sarıçam Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti ve öğretmenlere başarılar diledi.




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