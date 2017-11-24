Sözlü, Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri yalnız bırakmadı

Ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelen ve öğretmenleri anlamlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Hüseyin Sözlü, öğretmenlere ithafen yaptığı konuşmada öğretmenlerin gelecek nesillerin, Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa edecek olan Türk Gençliği’nin yegane yetiştiricilerinin öğretmenler olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin yalnızca bir iş, meslek olmadığını vurgulayan Başkan Sözlü, “Öğretmen olduğunuzda kutsal bir mesleği ifa etmeye başlıyorsunuz ancak ebeveynlerin en kıymetli varlıklarıyla, çocuklarıyla ilgileniyorsunuz. Bu bağlamda üstlendiğiniz görev büyük bir sorumluluk içeriyor” diye konuştu.

Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmet veren Sarıçam Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti ve öğretmenlere başarılar diledi.