Sözlü: "Seçimin kazananı MHP ve Liderimiz Bahçeli’dir"

Başkanı Sözlü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçim sonuçlarına dair açıklamada bulundu. Sözlü, açıklamasında 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ve terör ile mücadelede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yolbaşçılığını yaptığı milli ve yerli bir sürece girildiğini, bu sürecin Cumhur İttifakı ile taçlandığını ifade etti. Cumhur İttifakı’nın hem Türkiye’de hem de Adana’da açık ara farkla önde olmasının kendisini memnun ettiğini belirten Başkan Sözlü, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’yi her zor durumda ayağa kaldıran yegane kuvvet olmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli dünden bugüne Türkiye’nin dik başı gür sesi olarak Türk Milleti’nin bekası, ülkemizin geleceği için ‘önce ülkem ve milletim’ anlayışıyla hareket etmiştir ve tarih O’nu hep haklı çıkarmıştır" diye konuştu.

Seçim süresince Adana’da herhangi bir taşkınlık olmaması, çatışmaya mahal verecek bir durumun oluşmamasının Türk demokrasisinin gelişip yücelmesi adına sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Sözlü, "Temennimiz elbette Adana’da üç vekilimizin arttırılarak parlamentoda güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi temsilinin sağlanmasıydı. Ancak irade milletin, tercih milletindir. Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nin gelecek seçimlerde başarısını arttıracağından şüphem yoktur. Bu anlamda bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemiz ve aziz Türk Milleti’ne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.