Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Denizlispor: 1

Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor, sahasında Denizlispor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahası dışından Hakan’ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
28. dakikada sağ kanattan Hakan’ın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Emre’nin şutu az farkla auta gitti.
56. dakikada sol kanatta topla buluşan Hakan’ın ortasında ceza sahası içinde Galip’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Ardından kaleci topu kontrol etti.
77. dakikada Kosecki ceza sahasına girmek üzereyken yere düşürülünce hakem faul kararı verdi. Serbest vuruşu kullanan Murat Duruer’in şutunda kaleci topu son anda çıkardı.
82. dakikada sol kanatta top ile buluşan Burak Çalık, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cemil Tunç xx
Adana Demirspor: Şahin Akbaba xx, Talha Sanuç xx, Galip Güzel xx (Berk Yıldız dk. 84 ?), Traore xx, Emre Nefiz xx (Murat Akın dk. 59 x), Pote xx, Herve Kage xx (Murat Duruer dk. 46 x), Mitrovic xx, Hakan Bilgiç xx, Batuhan İşçiler xx, Jakub Kosecki xx
Yedekler: Sabri Fener, Adil Demirbağ, Orhan Taşdelen, Mehmet Kaan Türkmen
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Denizlispor: Stackhowiwak xx, Alperen Babacan xx, Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx (Deniz Vural dk. 77 x), Burak Altıparmak xx, Burak Çalık xx (Tonia Tisdell dk. 86 ?), Kerem Can Akyüz xx (Gökhan Süzen dk. 73 x), Abdülkerim Bardakcı xx, Himmet Ertürk xx
Yedekler: Kaan Güler, Cihan Özkaymak, Cenk Güvenç, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Burak Çalık (dk. 82) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mitrovic, Jakup Kosecki, Galip Güzel (Adana Demirspor), Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan, Mehmet Akyüz, Gökhan Süzen (Denizlispor)