Sünnet için en uygun zaman 2 yaş öncesi 6 yaş sonrası

Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, erkek çocuk sahibi ailelerin oldukça hassas olduğu bu konuda doğru zaman ve koşulların en önemli faktörleri oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Soyupak, "Halk arasında basit bir işlem gibi görülse de sünnetin cerrahi her türlü müdahalede olduğu gibi tam steril bir ameliyathane ortamında ve uzman bir hekim tarafından yapılması çok önemli. Enfeksiyon riski ve bir sorun anında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için bu gereklidir" dedi.

"2-6 yaş arasındaki acil durumlarda genel anestezi şart"

Çocuk açısından zamanlama olarak sünnetin 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrasında yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Soyupak, "Çocuk gelişim uzmanları, psikolojik olarak çocukların sorun yaşamaması için sünnetin 2 yaşından önce mümkün olduğu kadar erken dönemde veya 6 yaşından sonra yapılmasını önermekteler. Bunun dışında acil nedenlerden dolayı bu yaş aralığında sünnet yapılan çocukların psikolojik gelişimleri açısından mutlaka genel anestezi altında, hatırlamayacakları şekilde yapılması yararlı olacaktır" diye konuştu.

"Yaz ayları sünnet için daha uygun"

Sünnet işlemi sırasında oluşabilecek bir hatanın olası etkilerinin ileride telafisi zor sorunlara yol açabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Soyupak, bu nedenle sünnet öncesinde çocuğun iyice muayene edilerek doğumsal bir anomali riskinin olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Soyupak, "Cerrahi müdahale öncesi olası tüm risklerin doktor tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor. Ayrıca yaranın açık tutulabilmesinin iyileşmeyi hızlandırması nedeniyle sünnetin yaz mevsiminde yaptırılması da önerilebilir" dedi.