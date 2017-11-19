Suriyelilere "şipşak kayıt"

Yabancılar Şube Müdürlüğü bünyesinde Suriyeli mültecilerin kayıt altına alınması için 2 ekip kuruldu. Kent genelinde yaşayan 204 bin Suriyeli mülteciyi kayıt altına almak için günlük 130 ön kayıt işlemi yapılıyor.

Kentin 5 giriş ve çıkış noktasında 24 saat devam eden uygulamada Suriyeli mültecilerin kaydı yapılıyor. Ayrıca polis yabancıların yoğunlukla bulunduğu, alışveriş merkezleri, otogarlar, tren garı ve parklarda yabancıların gerekli kontrollerini yapıyor. Suç işleyen yabancılar hakkında adli işlemler yapılırken, Suriyelilere il göç idaresi müdürlüklerince tanzim edilen “yol izin belgelerinin” bulunması gerektiği konularında bilgilendirme yapılıyor. İzinsiz olarak seyahat edenlerin seyahatleri engellenerek, zorunlu ikamete tabi olduğu ikamet illerine yönlendiriliyor. Ülke içindeki seyahatleri izne bağlı olan yabancıları “yol izin belgesi” olmadan taşıyan taşıyıcılara ise kanunun öngördüğü idari para cezası uygulanıyor.

Polis çadırları tek tek geziyor

Polis şehir merkezinin dışında mahalle aralarına çadır kuran Suriyelileri de kayıt altına almak için çadır çadır geziyor. Yabancılar Şube, Çevik Kuvvet, Asayiş, Özel Hareket, Çocuk Şube Müdürlüğünden oluşan yaklaşık 350 kişilik polis ekibi, Doğankent Mahallesi’ndeki ara sokaklarda kurulan çadırlarda Suriyeli kaydı yaptı. Polis çadırlara tek tek girip önce kimlik kontrolü, yol izin belgesi gibi evrakları istedi. Adana’da yaşamayan ve yol izin belgesi olmayanlar il göç idaresine teslim edildi.

Cep telefonu ile anında kayıt

Polis, kimliği olmayan Suriyelilerin de cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekip ismiyle birlikte anında kayıt yaptı. Çadır önünde Suriyelileri tek tek dizen polis, fotoğraflarını çektikten sonra kimlik çıkartmaları için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. Bir daha ki kontrolde fotoğrafı çekilen Suriyelilerin kimlik çıkartmaması halinde şahısların sınır dışı edileceği öğrenildi. Kayıt işlemi yapılırken kadın polisler de Suriyeli çocukları sevdi. Polisin Suriyelileri kayıt altına alma işlemi devam ediyor.