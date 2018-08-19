Sürpriz kurbanlık gözyaşlarına boğdu

Köprü Yardımlaşma Derneği, Adana’da Kurban Bayramı’nı kurbansız geçirmemesi için bayram öncesi 20 yetim ve öksüze kurbanlık dağıtımı gerçekleştirdi. Evlere tek tek yapılan kurban dağıtımı sırasında duygulu anlar da yaşandı. Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, araçla getirdiği kurbanlık koyunlardan ilkini 4 Ocak 2013 günü Karaisalı ilçesi Bekirli Mahallesi yakınlarında öldürülmüş halde bulunan Seyithan Dağ’ın ailesine götürdü. Cinayetten sonra 2’si erkek 5’i kız 7 çocukla çok zor günler geçiren Ayhan Dağ, zilin çalması sonrası kapıyı açtığında karşısında kurbanlığı görünce gözlerine inanamayarak ağladı. Anne ve kızları getirilen kurbanlığı bir süre sevdi.

Başkan Yıldırım, 25 yıldır ihtiyaç sahiplerine canlı kurbanlık dağıttıklarını belirterek, "Ailelere Kurban Bayramı’nda 25 sene önce yardım yaparken çocuklarını eve kapatan bir aile fark ettik. Neden eve kapatıyorsunuz dedik bize ’siz sorun’ dediler. Çocukları odadan çıkardık sorduk anneniz sizi neden odaya kapatıyor diye onlarda dedi ki ’komşularımız kurban kesiyor mangal yapıyorlar ve bize vermiyorlar kokusundan etkilenmeyelim diye annem bizi eve kapattı’ dediler. O günden sora biz de dedik ki yetim evlerine canlı kurban teslim edelim. Bu sene hedefimiz 20 aileyi sevindirmek inşallah" diye konuştu.

Anne Ayhan Dağ ise kocasının 5 yıl önce cinayete kurban gittiğini 7 çocuk ile bir başına kaldığını belirterek, "Bu zamana kadar hiç kurbanımız olmamıştı kurbanlığı görünce çok sevindim. Biz hiç kurban kesmedik. Ben de çocuklarım okuyunca eli ekmek tutunca alırlar keseriz diye hep hayal ediyordum. Ama şimdi karşımda kurban görünce çok mutlu oldum, duygularımı tarif edemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sadey Dağ ise daha önce kurban kesmediklerini kurbanlığı görünce çok mutlu olduğunu ifade etti.

16 yaşındaki Halime Dağ ise okuyup ana okulu öğretmeni olmak istediğini ve kurbanı görünce mutlu olduğunu dile getirdi.