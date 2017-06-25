Tek çare inovatif girişimcilik

Özden, KOSGEB desteğiyle gerçekleştirilen inovatif içerikli ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “80 milyon nüfusun sadece 2 buçuk milyonu girişimci. Bunlar da ağırlıklı olarak düşük katma değer üretiyor. Bu yapıyla ne işsizlik sorunumuzu çözebilir ne de orta gelir tuzağından çıkarız. Tek başına girişimcilik eğitimleri, tek başına teşvikler yenilikçi girişimciliği getirmez. Üniversitelerimizden kalkınma ajanslarına, yerel yönetimden özel sektöre her kesim samimiyetle girişimcilik ekosistemini çalıştırmak zorunda” dedi. Özden, işsizlik ve orta gelir tuzağı sorununun sadece inovatif girişimcilikle çözülebileceğini kaydetti.

Mentolar ve melek yatırımcılar

GED’in girişimcilik ekosistemini kurgulayan Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Özden, “Girişimci adayımıza üniversite desteği, özel sektör tecrübe paylaşımları ile eğitim veriyoruz. Onları KOSGEB, kalkınma ajansları başta olmak üzere destek kuruluşlarıyla tanıştırıyoruz. Mentor atıyor, melek yatırımcı buluyoruz. Yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimde marka çıkarıncaya kadar yanlarında oluyoruz. Bu sistemi Türkiye’de her bölge çalıştırırsa 2023 hedefine tam zamanında ulaşırız” diye konuştu. Törende KOSGEB Kobi Uzmanı Aysun Dördü ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da kurumlarının girişimciliği destekleme faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Bazı firmalara GED Kurumsal Üyelik Belgesi’nin teslim edildiği toplantıda GED’in ‘İnovatif Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde başarılı olan 29 kursiyere belgeleri verildi. Çukurova Kalkınma Ajansı’ndaki sertifika töreninde Doç. Dr. Burak Nakiboğlu’nun moderatörlüğünde ‘Patronluk Dile Kolay’ adlı konferans gerçekleştirildi.

Konferansta Abdioğulları Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, küçükken ticarete başladığını belirterek, "Babam ölünce sanayici oldum. Şunu öğrendim: Hayal edeceksin. Hedefini belirleyeceksin. Cesaretli olacaksın. Yılmayacaksın. 90’lı yıllarda Almanya’da gittiğim fuarda sergilenen makinelere aşık oldum. Ticaretten sanayiciliğe geçişte o fuarda geçirdiğim 11 gün bana çok şey kazandırdı. O zaman verdiğim karar, aldığım risk beni bugüne getirdi. Babamız öldükten sonra sanayici olduk biz. Ticarette ikinci nesilim ben, sanayicilikte birinci nesil. 1995 yılında fabrikanın inşaatına başladık, 1996 yılının 6’ncı ayında üretime geçtik. O zaman 27 kişi istihdam ediyorduk, şu an bin 200 kişi çalışıyor. Üretimde sıkıştığımız dönemde ticaret geçmişimizdeki artılarımızı kullandık, üretemezsek bile mal sattık. Sanayiciliğe soyunduktan sonra organizasyon şemasını öğrendim.Hayal ettim ve hayal ettiklerimin hep fazlasına sahip oldum. Her şeyi yaşayarak öğrendim. Bilmediğim konularda ’bilmiyorum’ dedim" diye konuştu.

"Patronluk dile kolay"

TMG Doğaltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield ise geleceğin kararlı ve cesur insanlar için var olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Gelecek tahmin ettiğimizden daha hızlı geliyor. Patronluk dile kolay. Gönül kırmadan otoriter olacaksınız. Kendinizi ezdirmeden esnek olacaksınız. İnsanlığınızı bozmadan uyanık olacaksınız. Bu ince şeritten gidip herkesin gıpta ettiği bir patron olacaksınız. Eğer kadınsanız hep 38 beden olarak kalacaksınız. Girişimci olmak isteyenle benim aramda bir tek fark var. Ben defalarca denedim, siz henüz yola çıkmadınız. Ben defalarca duvara tosladım, siz henüz bunları yaşamadınız. Ben deneyerek bütün yanlışlarımdan doğruyu öğrendim. Çünkü ben girişimci olacağım diye yola çıktığımda ertesi gün pat diye dolarlar kucağıma düşmedi. Size de olmayacak. Gelecekte ya yeteneklerinizle farklılaşacaksınız ya da mevcut işinizi dijitalleştirerek yarına taşıyacaksınız. Başka yolu yok. Artık günümüzün mesleklerinin yüzde 80’i gelecekte olmayacak. Kurgunuzu buna göre yapın."

Oxi Enerji Yönetici Ortağı Gürtan Ergene girişimci adaylarına tecrübelerini şöyle paylaştı:

"Benim anlayışıma göre patron ‘ekip lideridir.’ Benim kişisel tanımım şu: Ekip lideri, kitlesel veya bireysel olarak beraber olduğu bireyleri adalet temelinde bir araya getirebilen, dostluk ve kardeşlik temasını onlara işleyebilen ve onlarda bulunduğu kuruluşlara karşılık aidiyet duygusunu oluşturabilen ve bu yapıyı etkin, sürdürülebilir kılacak şekilde vizyon aktarabilen kişidir. Vazgeçmeyin. Vazgeçerseniz yıkılırsınız. Biz 2 yıl hiçbir şey elde edemedik. 2’nci yılın sonunda yatırımcı bulabildik. Hiçbir zaman birdenbire gelen bir başarı yok aslında. Öncesinde yapılan bir analiz var, daha sonra dönemin şartlarına göre işlerini en iyi yapan insanları değil, dönemin ötesinde düşünsel ve icrasal yapacakları olan kişileri bir araya getirip bir ekip oluşturma var.Ve satamadığınız ürünün hiçbir anlamı yok. Eğer satış yaparsanız ürün ile para yer değiştirir."