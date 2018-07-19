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19 Temmuz 2018 13:44

Tekne faciasında ölen göçmenlerin otopsileri yapılıyor

Kıbrıs açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 19 kişinin otopsileri yapılıyor.

Tekne faciasında ölen göçmenlerin otopsileri yapılıyor

19 Temmuz 2018 13:44


Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na otopsi için getirilen 19 göçmenden 6’sının cenazesi, Akkapı Mezarlığı Morgu’na kaldırıldı.


Suriyeliler, hayatını kaybedenlerin arasında yakınlarının olabileceğini düşündüklerinden dolayı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önüne gelerek bekledi. Bekleyen Suriyelilerden biri, olayın nasıl yaşandığının sorulması üzerine, “Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yakınımız olabileceğini düşündüğümüz için buraya geldik” diye cevap verdi.


Akkapı Mezarlığı Morgu’na kaldırılan 6 göçmenin cenazesi, teşhis için bir süre bekletilecek. Yakınlarının çıkmaması durumunda cenazeler, kimsesizler mezarlığına defnedilecek.


Geriye kalan 13 cenazenin otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi.




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