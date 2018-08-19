Uyuşturucuya ’Sünger Bob’lu önlem

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, bir otomobilde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin Adana’ya giriş yaptığını tespit edince Seyhan İlçe Emniyet Müdürünün bizzat yönettiği operasyon başlatıldı. Polis, otomobilin bulunduğu yere giderek ’dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü Şakir Ü. (33) durmak yerine kaçmaya başladı. Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi Kurttepe Caddesi’nde kısa süren bir kovalamanın ardından Şakir Ü. durduruldu. Polis ekipleri araçta yaptığı aramada Sünger Bob oyuncağının bulunduğu yerde bir torba olduğunu fark etti. Ekipler torbayı çıkartıp açtığında 10 kilogram esrar olduğunu belirlerken sürücüyü ise gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi. Zanlının üzerinde ele geçirilen 2 bin 875 lira paraya da el konuldu. Zanlı sorgusunun ardından ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.