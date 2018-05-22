Vali Demirtaş: "Adana’nın sağlık problemi kalmayacak"

Vali Demirtaş, Adana’nın bir sağlık üssü konumuna geleceğinin altını çizerek, “Adana’da sağlıkla ilgili hiçbir problem kalmayacak” dedi.

Vali Demirtaş, daha önce Seyhan Uygulama Hastanesi ve TOKİ Numune Hastanesi’nin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için 2017’nin Eylül ayında hizmete başlayan Adana Şehir Hastanesi’ne taşındığını belirterek, “Seyhan Uygulama Hastanesi ve TOKİ Numune Hastanesi’nin bakım onarım çalışmaları sona erdi. Seyhan Uygulama Hastanesi’nin adını Çukurova Devlet Hastanesi, TOKİ Numune Hastanesi’nin adını ise Yüreğir Devlet Hastanesi olarak değiştirerek yeniden hizmete açtık” diye konuştu.

Seyhan ve Yüreğir’de sağlık konusunda problemlerin olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, “Adana’nın güneyinde yaşayan 450 bin vatandaşımıza 2 yeni hastane yapmayı düşünüyorduk. Bu sebeple eski Adana Devlet Hastanesi’nin yerine, Karataş yolu üzerinde bulunan 25 bin metre kare kapalı alana sahip, 100 yataklı bir Yüreğir Devlet Hastanesi, Seyhan’a ise Mersin yolu üzerinde bulunan Karayolları Şefliği’nin muayene istasyonu olarak kullandığı alana da 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesi’ni yapacağız” şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, Güney Adana Devlet Hastanesi’nin 42 poliklinik, 22 yoğun bakım ünitesi, 5 ameliyathane, 50 tek yataklı, 34 çift yataklı servis odasına sahip olacağını, Yüreğir Devlet Hastanesi’nin ise 28 poliklinik, 13 yoğun bakım ünitesi, 4 ameliyathane, 38 tek yataklı, 18 çift yataklı servis odasına sahip olacağını açıkladı.

Hastanelerin projelerinin tamamlandığını kaydeden Vali Demirtaş, “Sağlık Bakanlığı şu anda yaklaşık maliyeti hesaplıyor. Maliyet hesaplandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılacak” dedi.

Güney Adana’da hiç hastane olmadığını, burada yaşayan vatandaşların birden fazla otobüs kullanarak mevcut hastanelere gittiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Bu iki hastaneyi hizmete açtığımızda Adana’mızın hiçbir tarafında sağlıkla ilgili bir problemimiz kalmayacak. İnşallah hem yurtiçinden hem yurtdışından gelen taleplere çok rahat bir şekilde cevap verebileceğimizi düşünüyorum. Adana bir sağlık üssü, sağlık kampüsü olacak” diye konuştu.

Vali Demirtaş, Ceyhan Devlet Hastanesi’nin de en yakında zamanda hizmete açılacağını, Karataş’la ilgili de bir çalışmalarının olduğunu açıkladı.