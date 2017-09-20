Adana’da bu yıl 10.uncusu düzenlenen Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları kapsamında, Vali Demirtaş başkanlığındaki İl Kutlama Komitesi, esnaf ve sanatkarlar ile kahvaltıda buluştu.

Yüreğir ilçesindeki Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi’nde, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kahvaltılı etkinliğinde konuşan Vali Demirtaş, "Günümüzün yükselen değerlerinin en önemli kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları batıya aktaran birikim Ahilik kültürüdür. Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik ve güzel ahlak ve doğruluk ile yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimiz ve yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şekli olarak, toplumsal kimliğimiz açısından da daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültürümüzdür” dedi.

Vali Demirtaş, kahvaltıya katılan esnaf ile bir süre sohbet ettikten sonra, törene katılan protokol ile sitede bulunan esnafı ziyaret ederek, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı’nı kutladı, Ticaret İl Müdürlüğü’nün hediyesi olan kahve takımı hediye etti.