Vali Demirtaş, devletin bu soruna el attığını belirterek, sorunun çözümü için çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Remziye Karabucak’ın, Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi’ndeki bahçesinde çiftçiler ile buluşan Vali Demirtaş, Adana için çok önemli bir sorun olan, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda devletin bu soruna el attığını belirtti. Vali Demirtaş, "Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili mücadele konusunda gerek sektör temsilcileri, gerekse çiftçilerimiz ile birlikte bu sorunu kökünden çözmek için tüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda tarım müdürlüğünün sahada gerekli inceleme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Demirtaş, "Ancak bu yeterli değil. Sektörün tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile çiftçilerimizle ortak hareket ederek, bu sorunu köklü bir şekilde çözeriz” diye konuştu.