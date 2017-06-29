Vali Demirtaş: "Asli görevimiz milletimize hizmettir"

Vali Demirtaş, muhtar ve vatandaş buluşmaları kapsamında ilk olarak Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahalle Muhtarlığı’nda vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Çarkıpare Mahalle Muhtarı Yalçın Uzun ve çevre mahalle muhtarları ile vatandaşların bulunduğu ziyarette mahalle sakinlerinin ilkokul, ortaokul ve kapalı semt pazar yeri gibi taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, belirtilen taleplerin karşılanması konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Asli görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten Vali Demirtaş, zaman zaman muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlattı. Demirtaş, “Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve taleplerini karşılamak için tüm kamu ve yerel yöneticiler ile birlikte milletimize aşk ve şevkle görev yapıyoruz. Zaten asli görevimizde milletimize hizmettir” diye konuştu.

Mahalle sakinleri, ziyaretinden ve sorunlarını dinlemesinden dolayı Vali Mahmut Demirtaş’a teşekkür ederek, mahallelerinde görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Vali Demirtaş, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nin ardından Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret etti ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Çukurova Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Yurt Mahallesi Muhtarı Arif Çetin ve vatandaşların olduğu ziyarette, bölgenin okul, yol gibi sorunlarını dinleyen Demirtaş, taleplerin hassasiyetle takip edileceğini söyledi.

Vali Demirtaş, muhtarlar ve vatandaş buluşmalarını devam ettiklerini vurgulayarak, bu buluşmalardaki amacının sorunları tespit etmek, bizzat muhtar ve vatandaşlardan dinlemek ve çözüm yolları üretmek olduğunu dile getirdi. Ziyarette vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümü konusunda gayret göstermeye devam edeceklerini ifade eden Demirtaş, “Taleplerinizin karşılanması ve çözümünde azami gayreti ve hassasiyeti göstereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın” şeklinde konuştu.