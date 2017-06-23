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23 Haziran 2017 11:47

Vali Demirtaş, Taşköprü’de vatandaşlar ile iftarda bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin simgesi olarak kabul edilen ve dünyanın en eski köprülerinden biri olan tarihi Taşköprü’de verilen iftar yemeğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Taşköprü’de vatandaşlar ile iftarda bir araya geldi

23 Haziran 2017 11:47


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı tarafından Seyhan Nehri üzerinde kurulan ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tarihi köprü üzerinde verilen iftarda konuşan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Mübarek Ramazan Ay’ında vatandaşlar ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Kızılay’ın iftarına katılan tüm kişi ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.


Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ahmet İşgüzar da, Türk Kızılayı olarak mağdur insanları ayakta tutmaya gayret ettiklerini, Ramazan Ay’ında da onları unutmadıklarını vurgulayarak Ramazan’da Türk Kızılayı olarak gerek yurt içerisinde, gerekse de yurt dışında insanlara sıcak yemek dağıtıklarını söyledi ve vatandaşların Ramazan’ını tebrik etti.


Vali Mahmut Demirtaş ise Ramazan’ın son günlerinde tarihi Taşköprü’de vatandaşlar ile iftarda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mübarek Ramazan Ay’ında birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın artarak devam ettiği, Ramazan’dan sonra da bu ulvi duygularla içerisinde devam edeceğini vurgulayarak, “Bu topraklarda milletimiz yüz yıllardır barış ve kardeşlik içerisinde yaşadı ve yaşamaya da devam edecektir. Bir bütün olarak yaşanan kardeşliğimizi hiçbir şer odakları bozamadı ve bozamayacakta. Bu duygularla tüm misafirlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, yaklaşan Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum” diye konuştu.




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