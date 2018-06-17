Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Adana
  •  » Vali Demirtaş: "Yaşlılarımızı, Çocuklarımızı Koruyup Kollamaya Devam Edeceğiz”
17 Haziran 2018 10:14

Vali Demirtaş: "Yaşlılarımızı, çocuklarımızı koruyup kollamaya devam edeceğiz”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve tüm ihtiyaç sahiplerini sahiplenmeye, onları koruyup kollamaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Demirtaş:

17 Haziran 2018 10:14


Vali Demirtaş, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan yaşlılar ile Sevgi Evleri’nde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Huzurevi’nde barınan yaşlıların ellerini öperek hal ve hatırlarını soran ve bayramlarını tebrik eden Vali Demirtaş, toplumun tüm kesimlerinin yaşlılara ilgi, sevgi ve şefkat duyması gerektiğini vurguladı.


Daima yanlarında olacaklarını ifade ettiği yaşlılara sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Vali Demirtaş, daha sonra Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek çocukları sevdi ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.


Ziyaretleri sırasında çocuklara, yaşlılara ve yardıma ihtiyaç duyan herkese sahip çıkmanın önemini vurgulayan Vali Demirtaş, “Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle, yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve tüm ihtiyaç sahiplerini sahiplenmeye, onları koruyup kollamaya devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç