Vali Demirtaş, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan yaşlılar ile Sevgi Evleri’nde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Huzurevi’nde barınan yaşlıların ellerini öperek hal ve hatırlarını soran ve bayramlarını tebrik eden Vali Demirtaş, toplumun tüm kesimlerinin yaşlılara ilgi, sevgi ve şefkat duyması gerektiğini vurguladı.

Daima yanlarında olacaklarını ifade ettiği yaşlılara sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Vali Demirtaş, daha sonra Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek çocukları sevdi ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Ziyaretleri sırasında çocuklara, yaşlılara ve yardıma ihtiyaç duyan herkese sahip çıkmanın önemini vurgulayan Vali Demirtaş, “Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle, yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve tüm ihtiyaç sahiplerini sahiplenmeye, onları koruyup kollamaya devam edeceğiz” diye konuştu.