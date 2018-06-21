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21 Haziran 2018 09:03

Yağma suçundan 21 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı

Adana’da "birden fazla kişiyle yağma" suçunu işlemekten 21 yıl 10 ay hapis cezası alan firari yakalandı.

Yağma suçundan 21 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı

21 Haziran 2018 09:03


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişiyle yağma" suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Eyetullah G.’nin (39) Mersin’den Adana’ya geldiğini tespit etti. Polis yaptığı çalışmada Eyetullah G.’nin, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21023 Sokakta olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şahıs aynı noktada yakalandı.


Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.




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