Yaşar Bayraktar ve Yunus Efe Göçer, Adanalı okurlarıyla buluşacak

İmza günleri kapsamında; Yaşar Bayraktar, 6-10 yaş grubundaki çocuklar için 5 seriden oluşan "3 Kafadarlar " kitaplarını imzalayacak. Bayraktar’ın, Adanalı okuyucuları ile bulaşacağı imza günü, 28 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’de gerçekleşecek.

2017 yılında ilk kitabını yayınlayan, genç topluluklara konferanslar veren ve birçok sosyal sorumluluk projesine katılan Yusuf Efe Göçer’de, 29 Temmuz Pazar günü saat 15.00’de kitapseverlerle buluşacak. Ünlü yazar, “İtirazım Var” ve “Benim Garip Hikayem” eserlerini imzalayacak.

Sevilen yazarların okurları, kitaplarını imzalatmakla kalmayıp, onlarla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirme imkanı da bulacaklar.