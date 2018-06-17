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17 Haziran 2018 00:37

Yeğenine sinirlendi kapıları kilitleyip evini ateşe verdi

Adana’da yeğeni ile tartışan kadın evinin kapılarını kilitleyip evi ateşe verdi.

Yeğenine sinirlendi kapıları kilitleyip evini ateşe verdi

17 Haziran 2018 00:37



Olay, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 47081 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Hatun Tilkin, evine gelen ablasının oğlu Ömer H. ile tartışmaya başladı. Tilkin yeğeni Ömer H.’yi çok sinirlenince evden kovdu. Daha sonra sinir krizi geçiren Tilkin kapıları kilitleyip evi ateşe verdi. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Ölmekten son anda kurtuldu


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evin içerisinde dumana maruz kalan Tilkin, itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. 112 Sağlık ekipleri Tilkin’i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tilkin’in dumandan zehirlendiği öğrenildi.




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