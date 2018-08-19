Yeldan’a alkış ve gözyaşlarıyla veda

Yargı mensubu ve çalışanları ile kolluk görevlileri, Başsavcı Yeldan’ı alkış, çiçek ve gözyaşlarıyla uğurladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın vedası için Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde yapılan ilk veda törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, il protokolü ve Adana’da görev yapan çok sayıda yargı mensubu ile adliyede personeli katıldı. Başsavcı Yeldan, yaptığı konuşmada, Adana’da 4,5 yıl süren zorlu görevini gönül huzuru ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görev süresi boyunca terörle mücadelenin yanında kentin huzurunu bozan tüm grup, oluşum, illegal yapılarla kolluk teşkilatı ile birlikte etkin mücadele yaptıklarını kaydeden Yeldan, uzun yıllar el atılmayan kangren olmuş kronik birçok suçla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “On binlerce fidan dikiminden, binlerce okul sırasının tamirine, okulların tamiratından, eskiyen eşyaların yenilenip ihtiyaç sahiplerine verilmesine, yüzlerce hayvanın bakımından, çevre temizliğine kadar şehre katkı sağlayan çalışmalar gerçekleştirdik. Adliyemizin her biriminde ehliyet, liyakat ve başarı ölçütlü görevlendirmeler yaptık. Tüm vatandaşlarımızın haklarını eşit ve kutsal bilerek ayrımcılığa izin vermedik” dedi.

“Görevler değişir, vatan ve millet için aşkla, şevkle çalışmamız değişmez”

“Milletin Hukuku-Adaletin Gücü” şiarıyla çıktığı yolda her aşamada Adana’nın ve Adanalıların yoğun destek ve ilgisini yanında hissettiğini belirten Yeldan, “Düne kadar televizyonda olaylarla anılan, üçüncü sayfa haberlerinin vazgeçilmezi Adana Adliyesi üzerinden Adana’ya yakıştırılan tüm haksız sıfatlar boşa çıkarılmış, adliyemiz Adana’ya güç katan, değişimin, dönüşümün ve yeniliklerin merkezi haline getirilmiştir. Zaman gelir görevler değişir, değişsin. Ne değişmez; aşkla, şevkle çalışma azmimiz değişmez. Vatana ve millete, adalete sadakat ve inancımız değişmez. Adana’ya olan sevgimiz, Adanalının ve dostlarımızın gönül makamındaki yeri değişmez. Artık fahri bir Adanalı olarak Ankara’da Adana için çalışacağım” diye konuştu. Duygu dolu anların yaşandığı konuşmanın ardından Yeldan, uzun süre ayakta alkışlandı. Vali Mahmut Demirtaş da, yaptığı konuşmada, Yeldan’ın vatan ve millet uğruna gecesini gündüzüne katarak görev yaptığını belirterek, özellikle 15 Temmuz sürecinde gösterdiği kararlılık ve kente kazandırdığı projeler için teşekkür etti. Törene katılanlar, Başsavcı Yeldan’a çeşitli hediyeler verdi.

Adliye çalışanları gözyaşlarına boğuldu

Ali Yeldan’ın vedası için, 4,5 yıldır görev yaptığı Adana Adliyesinde de veda töreni düzenlendi. Yeldan, kendisini uğurlayan tüm yargı mensubu ve çalışanlarıyla tek tek tokalaşırken, bu sırada, bazı adliye çalışanları gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anların yaşandığı veda töreninde, Başsavcı Yeldan çiçekler ve alkışlar eşliğinde Adana Adliyesinden uğurlandı.