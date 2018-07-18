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18 Temmuz 2018 12:18

Yumurtalık-Burnaz eski içme suyu hattı yenileniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yumurtalık-Burnaz eski içme suyu hattını yeniliyor.

Yumurtalık-Burnaz eski içme suyu hattı yenileniyor

18 Temmuz 2018 12:18


2013 yılında yerel yönetimin ve İlbank’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği projede 17 kilometrelik Yumurtalık-Burnaz içme suyu ana isale hattında kullanılan uygunsuz ve kalitesiz Q 450’lik borunun sürekli arıza vermesi ve patlakların oluşmasının ardından, ASKİ hattın yenilenmesi için çalışmalara başladı.


2014 yerel seçimleriyle birlikte Büyükşehir yasası çerçevesinde ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlanan ve 2015 yılında devralınan 17 kilometrelik projenin ilk etabını, İçmesuyu Daire Başkanlığı ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor.


Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre içinde sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen ASKİ ekipleri, Yumurtalık-Burnaz projesinde de dünya standartlarındaki Duktil borularla temiz ve sağlıklı içme suyunu çeşmelerden akıtmayı planlıyor.


Ayrıca ekiplerin çalışma esnasında bölgedeki vatandaşların susuz kalmaması için de özen gösterdiği belirtildi.




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