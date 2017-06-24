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24 Haziran 2017 15:36

Zekiye nine polise zor anlar yaşattı

Adana’da psikolojik sorunları bulunan yaşlı kadın, evinin damına çıkıp çevredeki vatandaşlara taş atınca olay yerine gelen polis ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Zekiye nine polise zor anlar yaşattı

24 Haziran 2017 15:36


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 yaşındaki psikolojik sorunları olan Zekiye Gezgiç, evinin damına çıkarak çevrede vatandaşlara taş atmaya başladı. Mahalle sakinleri, bunun üzerine yaşlı kadını polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, damda bulunan yaşlı kadını ikna etmeye çalıştı.


Zekiye nine polislerin, “Zekiye nine, yarın bayram elini öpmeye geleceğiz. Ne olur bize taş atma. Hadi hastaneye gidelim” demesine rağmen bir türlü ikna olmadı. Yaşlı kadın kendisine yaklaşan polis memurlarına tokat ve tekme atmaya başladı.


Ekipler tarafından sakinleşmesi için kelepçelenen yaşla kadın çağrılan CANKUR ekipleriyle birlikte damdan güçlükle indirildi.


Hastaneye götürülerek tedavi altına alınmayı reddeden Zekiye nine, polislere direnmeye devam etti. zorluklar araca bindirilen yaşlı kadın, önce hastaneye sonra karakola götürüldü. Kamyon şoförlüğü yapan ve Ramazan Bayram’ı tatili için ailesinin yanına geldiğini söyleyen Mehmet Er, “Yıllardır komşumuz. Aslında çok iyi bir kadın, uzaktan bir akrabası var. Adam, emekli maaşını çekiyor yılda bir kere uğruyor daha da uğramıyor. Kadın tek başına yaşayınca böyle ruh hali bozuldu. Sabahtan beri bize, çocuğumuza taş atıyor” dedi.




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