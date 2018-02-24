15 Temmuz Gazileri öğrencilerle buluştu

TÜGVA Adıyaman Temsilciliği tarafından kendi binalarında gerçekleştirdikleri Şahadet ve Diriliş Buluşması’ etkinliğinde 15 Temmuz Gazileri o gece yaşadıklarını gençlerle paylaştı. 15 Temmuz gazisi olan Muhammed Irmak, Metin Doğan, Yusuf Özgün, Şerife Boz, Üzeyir Civan, Yasin Kasarcı, Yusuf Ak, Mehmet Köse, Ayla Kasırcı etkinliğe katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak Vakfın misyonu ve çalışmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Toprak, “Çanakkale ruhu 15 Temmuz’da yeniden canlanmıştır. Amacımız kahraman 15 Temmuz gazilerini Adıyaman halkı ve öğrencilerimiz ile buluşturarak kahramanlıkları altında yatan maneviyatın ve ruhun iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Afrin Kudüs’e açılan kapıdır. Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ülkemizin korunması açısından önemlidir” dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ve Milletvekili Adnan Boynukara, 15 Temmuz Gecesi yaşadıkları anılarını anlatmasının ardından, gençler gazilere 15 Temmuz ile ilgili sorular sordu.

Buluşmaya Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Adıyaman Üniversitesi Rektörü M. Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.