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17 Temmuz 2018 16:05

15 Temmuz Şehitleri anısına maç yapıldı

15 Temmuz Şehitleri anısına İl Emniyet Müdürlüğü ile Adıyaman Şöhretler karması dostluk maçı yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri anısına maç yapıldı

17 Temmuz 2018 16:05


Adıyaman’da yıllarca futbol oynamış tanınmış simaların da aralarında yer aldığı Şöhretler Futbol Takımı ile İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı arasında Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahasında oynan maç, dostluk ve centilmenlik içerisinde sona erdi.


Maç ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “15 Temmuz asla unutulacak bir dönem değildir. Bizler bugün halkımız, sporcularımız ve emniyet güçlerimizle birlikte el ele kardeşçe dostluklarla gelecek için aynı yolda bu ülke için hep beraber olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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