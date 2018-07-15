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15 Temmuz 2018 22:14

15 Temmuz’da ay ve yıldız selam durdu

Adıyaman’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde gökyüzünde buluşan ay ve yıldız Türk bayrağını anımsattı.

15 Temmuz’da ay ve yıldız selam durdu

15 Temmuz 2018 22:14


Adıyaman Valilik Meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde binlerce kişi meydanı doldurdu. Türk milletinin 251 şehit vererek destan yazdığı 15 Temmuz’da gökyüzünde hilal şeklinde ay ve yıldız Türk bayrağını anımsattı. Kutlamalar esnasında havai fişek gösterileri yapılırken, ellerinde Türk Bayrakları ile binlerce kişi marşlar eşliğinde gecenin coşkusunu yaşadı.


Etkinlik esnasında gökyüzünde ay ve yıldız görüntüsü etkinliklere ayrı bir anlam karttı. Türk Bayrağının simgesi olan ay ve yıldız gökyüzünde 15 Temmuz kutlamalarına selam durdu. Hilal şeklindeki ayın yıldızı içine alacak şekilde görüntülenmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.




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