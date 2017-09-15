3 kişinin yaralandığı kaza sonrası eylem

Kaza sonrası yolun dar olmasından şikayetçi olan mahalle sakinleri eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 BH 902 plakalı lüks otomobil, Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde park halinde bulunan Abuzer Barış’a ait 16 VB 305 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araca çarpan otomobil daha sonra karşı taraftan gelen Şeyho Erkenek’e ait 02 AY 305 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada park halinde bulunan hafif ticari araçta bulunan Abuzer Barış, otomobil sürücüsü Şeyho Erkenek ile ismi öğrenilemeyen lüks otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.

Yolun dar olmasından dolayı her zaman yolda kazaların yaşandığını dile getirerek yolu trafiğe kapatıp eylem yapan mahalle sakinleri, “Defalarca bu yolda yolun dar olmasından dolayı kazalar meydana geldi. Bu kazaların yaşanmaması için ilgili yerlere defalarca başvurup yolun genişletilmesini talep ettik. Bu yolda bırakın iki arabanın yan yana geçmesini tek araba bile yola zor sığıyor. Çoğu zaman yolun kenarından yürüdüğümüz zaman arabalar geldiğinde yoldan değil tarlaya inmek zorunda kalıyoruz. O kadar ki dar bir yol. Biz yetkililerden bu yolun bir an önce genişletilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yolun dar olmasından dolayı tepkilerini dile getiren vatandaşlar daha sonra yolu yeniden trafiğe açtı. Yolun trafiğe açılması sonrası kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.