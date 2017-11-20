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20 Kasım 2017 15:18

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı: 1- 0: Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü

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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı: 1- 0: Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü

20 Kasım 2017 15:18

Haftasında kendi evinde Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübünü ağılayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 6’ya çıkardı.


Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Haftasında kendi evinde karşılaştığı Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübünü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın 22. dakikasında Mustafa Şaşmaz’ın attığı golle galibiyete ulaşan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı maçı bu skorla tamamlamayı başarıp puanını üçüncü hafta sonunda 6’ya çıkardı.


Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımının kaptanı Mahmut Zafer Taştan, galibiyeti tüm taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.




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