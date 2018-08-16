Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayram öncesi ve süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi ve mezarlık ile ibadethane bakımları gibi konularda çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, halkın daha rahat bir bayram geçirebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, özellikle bayram öncesi kurbanlık satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini söyledi.

Kutlu, “Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler hayvan satış ve kesim yerleri konusunda çalışmalarını tamamladı. Buna göre belediyemize ait olan yeni hayvan pazarı, Eğriçay bölgesi ve özel besi çiftliklerinde hayvan satışları yapılabilecek. Hayvan kesimi için de yine yeni hayvan pazarımız, Eğriçay bölgesi, Saftat Et Kombinesi, özel besi çiftlikleri ve başvuruda bulunan oto yıkama alanlarında bu işlem gerçekleştirilebilecek” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da belediyeye ait otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini dile getiren Kutlu, “Belediye olarak bayram süresince, vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan kurbanlarını kesip, bayramlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla kurban kesim yerlerine trafik akışı, kaçak satış ve kaçak kesimin önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılması, kurban kesim yerlerinin temizliğinin sağlanması gibi konular en hassasiyet gösterdiğimiz konular arasında yer almaktadır.

Bayram süresince sorunlara anında müdahale edebilmek için de zabıta, veteriner işleri, temizlik işleri, su ve kanalizasyon, mezarlıklar ve itfaiye başta olmak üzere hizmet birimlerinde nöbetçi ekipler oluşturuldu. Yine geçmişteki bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de belediye otobüslerimiz ücretsiz taşıma hizmeti verecek. Kurbanlıkların sağlıklı bir şekilde poşetlenmesi için belediyemiz tarafından hazırlanan poşetler de vatandaşlarımıza dağıtılacak. Şimdiden tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Bayram süresince olabilecek en küçük aksaklığın bile önüne geçmek için gece gündüz demeden çalışacak olan Adıyaman Belediyesi, vatandaşlardan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için ALO 153 Beyaz Masa ve 110 İtfaiye telefonlarını 24 saat hizmette tutacak. Bayram boyunca dilek, talep ve şikayetlerde bulunacak olan Adıyamanlıların bu yolla ilgililere ulaşabileceği belirtildi.