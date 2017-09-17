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17 Eylül 2017 12:59

Adıyaman Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi okulları temizledi

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi okulları temizledi

17 Eylül 2017 12:59


2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi il merkezindeki okullarda temizlik çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü okula gidecek olan öğrencilere temiz bir ortam sunmayı amaçladı.


Şehir genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının yanında okullarda gerçekleştirilen çalışmalara sabah erken saatlerden itibaren başlayan ekipler, dönüşümlü olarak tüm okullarda bu çalışmayı yapacaklarını belirttiler.


Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, okulların dışında sokak sokak sürdürdükleri temizlik, dezenfekte ve yıkama işlerine de devam ettiklerini vurguladılar.




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