Adıyaman Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi okulları temizledi

2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi il merkezindeki okullarda temizlik çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü okula gidecek olan öğrencilere temiz bir ortam sunmayı amaçladı.

Şehir genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının yanında okullarda gerçekleştirilen çalışmalara sabah erken saatlerden itibaren başlayan ekipler, dönüşümlü olarak tüm okullarda bu çalışmayı yapacaklarını belirttiler.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, okulların dışında sokak sokak sürdürdükleri temizlik, dezenfekte ve yıkama işlerine de devam ettiklerini vurguladılar.