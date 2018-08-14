Adıyaman Belediyesi yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha düzgün bir şehir amacıyla çeşitli mahallelerde sürdürdüğü çalışmalara engel olan yapıları bir bir kamulaştırarak yıkıyor.

Daha önce de birçok cadde ve sokakta gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarını Yeşilyurt ve Fatih Mahallerinde de gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, bu mahallelerde yolları açmak ve daha da genişletmek için kamulaştırdığı yapıları tek tek yıktı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, yol genişletme çalışmaları kapsamında yapılan kamulaştırma işlemlerinin ve akabindeki yıkım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.