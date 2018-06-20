Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde terfi töreni düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme ve Terfi Kurulu kararı ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatında görevli olup 2018 yılında bir üst rütbeye terfi eden, emekliye ayrılan ve tayin olan 17 personel için Polisevinde tören gerçekleştirildi.

Törene, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, protokol eşleri, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve terfi edecek personel ve aileleri katıldı.

Gerçekleşen törende terfi eden, emekliye ayrılan ve tayin olan personellerin tek tek isimleri ve öz geçmişleri okunarak, rütbeleri Vali Nurullah Naci Kalkancı, protokol üyeleri ve eşleri tarafından takıldı.

Terfi ederek rütbe alan personelleri kutlayarak başarılar dileyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Emniyet Müdürlüğü personellerimizin Adıyaman’da fedakarca görev yaptığına şahidiz. Huzur, hoşgörü, kardeşlik ve barış şehri Adıyaman’da bu hoşgörü ve sevginin devam etmesinde en büyük katkıyı polis teşkilatımızın verdiğini düşünüyorum. Özellikle son yıllarda gerek terörle mücadelede gerekse de uyuşturucu ile mücadelede çok büyük mesafeler alındığını görüyoruz. Bugün bir üst rütbeye terfi eden bütün personelimizi tebrik ediyorum. Emekliye ayrılan ve tayini çıkan personelimize de bundan sonra aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir üst rütbeye terfi edenler ile başka illere atananlara teşekkür plaketi ve hediyeleri verildi.