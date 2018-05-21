Adıyaman merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 20 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Konya, Şırnak, Eskişehir, Van, Diyarbakır, Iğdır, İstanbul, Ankara, Bilecik, Batman, Malatya, Elazığ, Hatay, İzmir ve Uşak’ta yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında örgütün büyük bölge sorumluları, muhasebecisi, bölge talebe mesulü, askeri öğrenci sorumluları, bilgi işlem sorumlusu ve örgütün hiyerarşisi içerisinde vazife alan şahıslar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 32 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 32 şahıstan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 20 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı şahıslarda FETÖ’nün güncel olarak iletişim kurmasını sağlayan Falcon uygulamasının bulunduğu cep telefonları da ele geçirildi.

Şahısların cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise CRYPTNOTE isimli şifreli not alınmasını sağlayan uygulama, örgütsel faaliyet konuşmaları, örgüte insan kazandırma oranları konuşmaları ve Atatürkçü profilli sosyal medya hesapları ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.