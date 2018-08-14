Adıyaman Ziraat Odasından ABD’ye tepki

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, bazı küresel güçlerin ülkemizin istikrarlı bir şekilde büyümesini engellemeye çalıştıklarını ifade etti.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, “ABD döviz kurları üzerinden ekonomimizi çökertmeye yeltenmiştir. ABD’nin hukuk dışı bu saldırısını şahsım ve tüm üyelerim adına şiddetle kınıyor ekonomimizi hedef alan bu saldırıya karşın Hükümetimiz ve Devletimizin her zaman olduğu gibi yanındayız. Son 15 yılda Ülkemizin büyük bir gelişim oldu. Başta ABD olmak üzere ülkemizin gelişmesinden rahatsız olan ülkeler bu tür senaryolarla ülkemizi ekonomik olarak çökertmeye çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Devletimizi başta Gezi Olayları ve sonrasında hain 15 Temmuz Darbe girişimiyle çökertmeye çalıştılar. Ancak Hükümetimizin ve halkımızın bir bütün olarak mücadelesiyle bu hain girişimlere geçit vermemiş başarılı olmaları engellenmiştir. Şimdi ise ülkemize döviz kurları üzerinde operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonda diğerlerinde olduğu gibi yine başarısız olacaktır. Çünkü ülkemiz büyük bir devlet ve halkıyla her zaman bir bütün olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti döviz kurlarındaki bu dalgalanmayı durduracak güce sahip ve yine hain küresel güçlerin emellerini boşa çıkaracaktır” diye konuştu.