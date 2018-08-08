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08 Ağustos 2018 15:49

Adıyaman’da 08.08.2018 tarihli nikah heyecanı

Unutulmayacak bir nikah tarihine sahip olmak isteyen genç çiftler, 08.

Adıyaman’da 08.08.2018 tarihli nikah heyecanı

08 Ağustos 2018 15:49

08.2018 tarihinde nikahlanmak için sıraya girdi. Adıyaman’da 20 çiftin nikahı kıyıldı.


Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikahlar hızlı ve seri oldu. Daha önceden günde 6-7 nikah kıyan nikah memuru, 08.08.2018 çılgınlığı nedeniyle 20 çiftin nikahını kıydı. Genç çiftler aylar öncesinden bu tarih için sıra aldı. Mutlulukları gözlerinden okunan ve heyecanlı oldukları görünen genç çiftler ve akrabaları sırayla salona girdi. Nikahı kıyılan çift dışarı çıktıktan sonra, salona yeni çiftler girdi. Nikahlanacak çift sayısı fazla olunca, görevliler de 15 dakikada bir nikah kıyarak nikahları seriye bağladı.


Genç çiftler nikah tarihlerinin hiç unutulmaması ve herkes tarafından bilinmesi için özel tarihi seçtiklerini ifade ederek, özel tarihte nikahlanmalarının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.




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