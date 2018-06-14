Adıyaman’da 111 amatör kulübe nakdi yardım

Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğünde bir araya gelen amatör spor kulüplerin yöneticilerine yardımda bulunuldu. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Fikret Keleş, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Cenap Taşkın ve kulüp yöneticileri katıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımda Türkiye genelinde 5. Sırada yer aldıklarını belirterek, “Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’in gayretleri ve bizim girişimlerimizle nakdi yardımda ilk beşe girdik. Hatta yatırımlarda 81 il sırasında Adıyaman geçen yıl 4. sırada yer aldı. Hem gençliğimizi hem sporumuzu unutmamaya çalışıyoruz. Yol, su, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer konularla ilgilenirken gençliği ihmal etmek istemiyoruz. Gençliği topluma kazandırmak, gençliğin spor ve sanatsal faaliyetlerde bulunmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu noktada emek veren sizlere teşekkür ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz ve geleceğimizi şekillendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Cenap Taşkın ise konuşmasında, “Nakdi yardımlarda Türkiye genelinde 5. Sırada yer almamız Ahmet Aydın sayesinde olmuştur. Ahmet Aydın, amatör ile ilgili sıkıntılarımız çözmüş ve çözmeye çalışmıştır. Amatör spor kulüpleri federasyonu olarak Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat’a teşekkür ediyoruz. Şahsım ve camia olarak teşekkür ederim” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise, son 15 yılda Adıyaman’a gençlik ve spor alanında 536 milyon TL’lik spor yatırımı yapıldığını kaydetti.

Keleş, “Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizin sayısında ciddi artışlar oldu. 2002 yılında 39 spor kulübü varken, 2018 yılı itibariyle 148 spor kulübümüz var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Adıyaman’daki 111 faal tescilli spor kulüplerine 2 kez forma, eşofman takımı, yağmurluk ve çanta spor malzemesi dağıttık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimizde faaliyet gösteren 111 Amatör Spor Kulüplerine 463.000 TL nakdi yardım bugün itibariyle yapılacaktır” diye konuştu.