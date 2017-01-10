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10 Ocak 2017 16:44

Adıyaman’da 2016 yılında bin 633 trafik kazası meydana geldi

Adıyaman’da 2016 yılında bin 633 trafik kazası meydana geldi

10 Ocak 2017 16:44

Adıyaman’da, 2016 yılında meydana gelen bin 633 trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybederken bin 828 kişi ise yaralandı.
2016 yılı içerisinde Adıyaman genelinde meydana gelen bin 633 trafik kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği, bin 828 kişinin yaralanırken 586 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de 2016 yılında trafikten dolayı 9 Milyon 775 bin 41 TL para cezası uygulandı.
Aynı zamanda trafik ekipleri tarafından 173 bin 619 trafik uygulaması yapıldı. İl merkezinde yapılan trafik uygulamaları kapsamında 390 otomobil, 141 kamyonet, 6 kamyon, 39 minibüs, 583 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca il merkezinde bin 309 motosiklet, 54 kamyon ve 52 adet minibüse cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.



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