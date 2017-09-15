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15 Eylül 2017 14:06

Adiyaman’da altyapı seferberliği

Adıyaman Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları İtfaiye Müdürlüğü kavşağına kadar tamamlandı.

Adiyaman’da altyapı seferberliği

15 Eylül 2017 14:06


Adıyaman’da 30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı ve bozulan yolları yenilemek için büyük bir çalışma başlatan Adıyaman Belediyesi,yaklaşık 15 yıldır el atılmayan Sakarya Caddesi’nde sürdürdüğü çalışmalara da tüm hızıyla devam ediyor.


Milyon TL’lik altyapı yatırımları çerçevesinde Sakarya Caddesinde bin 500 metre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başlayan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, itfaiye müdürlüğü kavşağına kadar tamamladığı çalışmaların ikinci etabını da hızlı bir şekilde tamamlayıp, yıl sonuna kadar yolu sağlıklı bir şekilde kullanılacak hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.




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