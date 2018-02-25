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25 Şubat 2018 12:17

Adıyaman’da bıçaklı-sopalı kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da bıçaklı-sopalı kavga: 2 yaralı

25 Şubat 2018 12:17

Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıslar tek tek gözaltına alındı. Kavga esnasında sopa darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan 5 kişi ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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