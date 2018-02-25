Adıyaman’da bıçaklı-sopalı kavga: 2 yaralı

Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıslar tek tek gözaltına alındı. Kavga esnasında sopa darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan 5 kişi ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.