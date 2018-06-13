Adıyaman’da bocce turnuvası sona erdi

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği ortaklığında, Sümerevler Atletizm Pistinde düzenlenen Bocce turnuvasına çeşitli okullardan sporcular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuklar ile gençler katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen Bocce Turnuvası sonunda tüm gençlere katılım belgesi, 1. 2. ve 3. olan sporculara altın madalyaları ve öğretmenlerine teşekkür belgeleri Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Zeynel Abidin Şenlik tarafından takdim edildi.