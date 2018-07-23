Adıyaman’da CHP’li 4 kişi kurultay talebinde bulundu

Mahmut Nedim Evli, kendisinin de içinde bulunduğu 4 kişinin değişim ve olağanüstü kurultay için dilekçe verdiğini kaydetti.

Mahmut Nedim Evli kendisiyle birlikte Ziya Ulutaş, Zeynep Saya ve Abuzer Tanrıverdi’nin kurultay için noter kanalıyla dilekçe verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mahmut Nedim Evli, “24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrası mevcut iktidarda rejim değişikliğine gidilmiş,dünyada eşi ve benzeri bulunmayan, fren ve denetleme mekanizması olmayan bir başkanlık sistemine geçilerek demokratik hukuk devleti niteliği ve Cumhuriyet kazanımları ortadan kaldırılarak tek adama teslim edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim sürecini sorgulamak, bu zorlu süreçte Cumhuriyet değer ve ilkelerini yeniden kazanabilmek, parlamenter, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini hayata geçirebilmek için partimizin bir değişime ve yeniliğe ihtiyaç duyulmuştur.

Partimiz içinde demokratik teamüller hayata geçirilerek, halkımızın umut duyduğu Cumhuriyet Halk Partisinde halkın sorunlarına çözüm oluşturan politikalar temel hedefimizdir.

Parti tabanımızın ve seçmenlerimizin değişim ve dönüşümden yana olduğunu, bu değişim ve dönüşümün olmadığı sürece partimizin iktidar olamayacağını halkımızın ve seçmenlerimizin beklentisi doğrultusunda hareket edeceğimizi bildiririz” diye konuştu.

Adıyaman’da 1’i milletvekili olmak üzere toplam 10 kişinin kurultay delegesi olduğu ve bunların 4’ünün kurultay için dilekçe verdiği öğrenildi.