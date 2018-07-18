Adıyaman’da çiftlikte yangın

Kayaönü köyünde Volkan Karakuş’a ait hayvan çiftliğinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlik çalışanının fark ettiği yangına müdahale edilerek, itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlardan 11’i yaralı olmak üzere 22 hayvan kurtarıldı.

İtfaiye vardiya amiri Necmettin Çalım, yangında 100 ton saman, 1 adet balya makinesi, 1 adet taşıma römorkunun yandığını, 11’i yaralı toplam 22 büyükbaş hayvanın kurtarıldığını söyledi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.