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18 Temmuz 2018 08:35

Adıyaman’da çiftlikte yangın

Adıyaman merkeze bağlı Kayaönü köyünde bulunan çiftlikte meydana gelen yangında, 100 ton saman yanarken, 11’i yaralı 22 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Adıyaman’da çiftlikte yangın

18 Temmuz 2018 08:35


Kayaönü köyünde Volkan Karakuş’a ait hayvan çiftliğinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlik çalışanının fark ettiği yangına müdahale edilerek, itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlardan 11’i yaralı olmak üzere 22 hayvan kurtarıldı.


İtfaiye vardiya amiri Necmettin Çalım, yangında 100 ton saman, 1 adet balya makinesi, 1 adet taşıma römorkunun yandığını, 11’i yaralı toplam 22 büyükbaş hayvanın kurtarıldığını söyledi.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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