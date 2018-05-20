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20 Mayıs 2018 13:00

Adıyaman’da Ebabil kuşu bulundu

Adıyaman merkezde ikamet eden Mehmet İnan isimli vatandaş, evinin damında Ebabil kuşu buldu.

Adıyaman’da Ebabil kuşu bulundu

20 Mayıs 2018 13:00


Adıyaman merkez Barboros Hayretin Mahallesinde oturan Mehmet İnan, akşam saatlerinde evinin damında hareketsiz bir şeklide yerde yatan siyah bir kuşu fark etti. Kuşun yorgun olduğunu düşünen Mehmet İnan, internetten Ebabil kuşunun beslenme şeklini araştırdı. İnternetten yaptığı araştırmalar sonrası İnan, bulduğu kuşa, ıslatılmış kıyma, ve kedi maması yedirdi. Kuşun karnını doyuran İnan, kuşu Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edeceğini söyledi.


İlk defa böyle bir kuşla karşılaştığını belirten İnan, “ Akşam saatlerinde evin damında uçamayan bir kuş olduğunu fark ettim ve yanına yanaşarak kuşu aldım. İlk defa karşılaştığım bu kuşu internetten araştırdım ve Ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Yine internetten araştırmalar yaparak beslenme şeklini öğrenip onun karnını doyurdum. Kendisini oldukça çok sevdik. Şuan onu el üstünde tutuyoruz, kendisine gelir gelmez Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edeceğim” diye konuştu.




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