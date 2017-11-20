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20 Kasım 2017 19:33

Adıyaman’da HES kavgası: 4 gözaltı

Adıyaman’ın Kahta Çayı üzerinde yapılması planlanan HES’i durdurmak isteyen köylüler, HES Firması çalışanlarıyla kavga etti.

Adıyaman’da HES kavgası: 4 gözaltı

20 Kasım 2017 19:33

1 kişinin yaralandığı olay sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta Çayı üzerinde hayata geçirilmesi planlanan HES projesinde çalışan işçiler kazı çalışmalarını yapmak için iş makineleriyle bölgeye geldi. HES firmasına ait iş makinelerinin arazide kazı çalışmalarını gören civardaki köylüler, çalışma alanına geldi. Yaklaşık 70 kişi durumu protesto ederek iş makinelerinin geri çekilmesini istedi. HES çalışanları ile durumu protesto eden köylüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ismi öğrenilemeyen ve HES’i protesto eden 1 kişi darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili F.K (16), H.S (23), A.K (31) ve T.S (24) isimli 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili köylüler adına konuşan Esendere Köyü Muhtarı Ramazan Erşahin, “Devam eden bir idari mahkemeye rağmen HES’in firmasının kamulaştırma yapmadan, halkın tapulu alanlarına ve sit alanlarına dev iş makinelerini sokması biz köy sakinlerini üzüyor. Mahkeme sonuçlanmadan neden tarlalarımıza giriyorlar. Bu durumdan köylüler olarak çok rahatsız oluyoruz. Bizim sıkıntımız, idari mahkemenin kararını beklemeden iş makinelerinin gelip sahamızda çalışmasıdır” dedi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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