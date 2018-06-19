Adıyaman’da İslami İlimler Fakültesi binası eğitim için gün sayıyor

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün gayretleri neticesinde hızla devam eden çalışmalar meyvelerini verirken, binanın yüzde 50’si tamamlandı. Bina bünyesinde 300 kişilik konferans salonu, 2 adet 100’er kişilik amfi, 10 adet 70’er kişilik sınıf, 2 adet yabancı dil laboratuarı, kantin, toplantı salonları, akademik ofisler, kapalı, açık otopark, bay, bayan mescit barındırıyor. İnşaat çalışmalarını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz ile birlikte yerinde inceleyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönüllü, 10 bin 185 metrekare kapalı alana sahip binanın yapımında gerek akademik ve idari çalışanlar gerekse de öğrenciler için tüm detayların düşünüldüğünü söyledi. Hummalı bir çalışmaya sahne olan İslami İlimler Fakültesi binasının tamamının 2019’yılının başına yetiştirileceğinin altını çizen Prof. Dr. Gönüllü, “Eğitim öğretim için en uygun ortamı yakalamak için çaba harcadık. Gerek çalışanlarımız gerekse de öğrencilerimiz için kullanışlı ve teknolojiye uygun bir bina inşa etmeye çalıştık. İslami İlimler fakültemizin binası 2019 yılı başında inşallah hazır hale gelecek” diye konuştu.