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10 Ocak 2017 17:08

Adıyaman’da kumar operasyonu

Adıyaman’da kumar operasyonu

10 Ocak 2017 17:08

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kumar operasyonunda 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 gün üst üste kumar operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen ilk operasyonda K.D., D.K. ve B.T.’ye kumar oynamak suçundan 227 TL para cezası uygulanırken, kıraathane sahibi M.D.’ye ise iş yerinde kumar oynatma suçundan adli işlem yapıldı.
Aynı adrese bir gün sonra yapılan operasyonda ise kıraathanede kumar oynayan K.D., Ş.İ., F.D. ve B.T. isimli şahıslara kumar oynama suçundan 227 TL para cezası uygulanırken kıraathane sahibi olan M.D.’ye ise adli işlem yapıldı.
2 gün üst üste aynı adrese yapılan kumar operasyonunda kumar oynamada kullanılan çok sayıda pul ve poker kağıtları ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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